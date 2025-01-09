النائب غسان سكاف للـLBCI: بعض القوى السياسية تتعامل مع الاستحقاق الرئاسي بالعقلية نفسها والامور قد تبدلت والمعادلة الجديدة تستند الى التحوّلات التي حصلت في لبنان وسوريا أخيرا والظروف التي كانت تفرض أسماء من محور الممانعة وتطلب من باقي الفرقاء التأقلم

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غسان سكاف للـLBCI: أعتقد أن الساعات المقبلة ستفضي الى اتفاق وتوافق بين كل مكونات الوطن على انتخاب العماد جوزيف عون ونحن نعوّل على التصويت الشيعي في المجلس النيابي