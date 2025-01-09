غسان سكاف للـLBCI: أعتقد أن الساعات المقبلة ستفضي الى اتفاق وتوافق بين كل مكونات الوطن على انتخاب العماد جوزيف عون ونحن نعوّل على التصويت الشيعي في المجلس النيابي

غسان سكاف للـLBCI: يجب أن نستثمر "الهجمة الدبلوماسية" على لبنان لمصلحة لبنان وأي "خربطة" في جلسة اليوم وأي تأجيل للجلسة سيؤدي الى انكفاء المجتمع الدولي عنّا

غسان سكاف للـLBCI: يجب أن نستثمر "الهجمة الدبلوماسية" على لبنان لمصلحة لبنان وأي "خربطة" في جلسة اليوم وأي تأجيل للجلسة سيؤدي الى انكفاء المجتمع الدولي عنّا

النائب غسان سكاف للـLBCI: بعض القوى السياسية تتعامل مع الاستحقاق الرئاسي بالعقلية نفسها والامور قد تبدلت والمعادلة الجديدة تستند الى التحوّلات التي حصلت في لبنان وسوريا أخيرا والظروف التي كانت تفرض أسماء من محور الممانعة وتطلب من باقي الفرقاء التأقلم