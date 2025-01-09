النائب ايهاب مطر للـLBCI: لا تزال المفاوضات قائمة وهناك احتمال من اثنين لجلسة اليوم اما انتخاب قائد الجيش أو تأجيل الجلسة بعدم انتخابه واللجوء الى بعض الوقت للتشاور

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ايهاب مطر للـLBCI: لا أتصور أن تحصل مفاجئات اليوم ولا أتصور أن نرى رئيسا للجمهورية اليوم غير العماد جوزيف عون والعمل ما زال حول تأمين الـ86 صوتا