ايهاب مطر للـLBCI: لا أتصور أن تحصل مفاجئات اليوم ولا أتصور أن نرى رئيسا للجمهورية اليوم غير العماد جوزيف عون والعمل ما زال حول تأمين الـ86 صوتا

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فادي علامة للـLBCI: موقفنا أمس كان واضحا ونحن مع التوافق ويهمنا ألا يشوب عملية انتخاب الرئيس أي علامة استفهام على موضوع الدستور وعدم احترامه واليوم موقفنا يترجم بصندوق الاقتراع