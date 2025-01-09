النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: هناك اجماع على مستوى المجلس النيابي لانتخاب قائد الجيش وسندعم هذا الاتجاه لأنه يخرجنا من الشغور الرئاسي ويعيد علاقة لبنان مع الخارج

النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: اللقاء الديمقراطي أيّد ترشيح قائد الجيش من أجل الدفع قدمًا لاحداث خرق بعد حسابات وطنية من دون تأثيرات أو املاءات من أي جهة ووفقًا لقناعاتنا وسنصوّت للاستقرار وللجيش اللبناني

النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: اللقاء الديمقراطي أيّد ترشيح قائد الجيش من أجل الدفع قدمًا لاحداث خرق بعد حسابات وطنية من دون تأثيرات أو املاءات من أي جهة ووفقًا لقناعاتنا وسنصوّت للاستقرار وللجيش اللبناني

علامة للـLBCI: يُهمّنا أن نرى سلطة اجرائية جديدة عبر تطبيق اتفاق وقف نار وتثبيت نقاط الحدود وموضوع التنقيب عن الغاز الذي توقّف من قبل نتيجة الضغوطات وقد وصلتنا ضمانات لدى زيارة هوكستين ان اسرائيل ستلتزم بالاتفاق وسننتظر هذا الالتزام