النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: اللقاء الديمقراطي أيّد ترشيح قائد الجيش من أجل الدفع قدمًا لاحداث خرق بعد حسابات وطنية من دون تأثيرات أو املاءات من أي جهة ووفقًا لقناعاتنا وسنصوّت للاستقرار وللجيش اللبناني

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أبو الحسن للـLBCI: الخطوة التالية بعد انتخاب الرئيس الشروع بالاستشارات النيابية من اجل تشكيل حكومة التي ستضع بدورها بيانها الوزاري وفي البيان يجب ان يُؤخذ بعين الاعتبار الطائف واستقرار الـ1701 وبرنامج اقتصادي اجتماعي واصلاحي يُلبي طموحات اللبنانيين