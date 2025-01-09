النائب رازي الحاج للـLBCI: أخذنا القرار بترشيح قائد الجيش واذا أراد فريق ما تعطيل التوافق فاليتحمّل مسؤوليته أمام الرأي العام واذا أراد السير به فأهلًا وسهلًا به

النائب سيزار ابي خليل للـLBCI: موقفنا ضد خرق الدستور واللبنانييون سيرون اليوم من هم السياديون الحقيقيون ومن ينصاع

النائب سيزار ابي خليل للـLBCI: موقفنا ضد خرق الدستور واللبنانييون سيرون اليوم من هم السياديون الحقيقيون ومن ينصاع

ادغار طرابلسي للـLBCI: لا اسم لدينا اليوم الا اذا تم التوافق على اسم وكل الاحترام لقائد الجيش ولكننا نرى ان هناك عملية دستورية يجب الحفاظ عليها