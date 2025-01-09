النائب سيزار ابي خليل للـLBCI: موقفنا ضد خرق الدستور واللبنانييون سيرون اليوم من هم السياديون الحقيقيون ومن ينصاع

بدء توافد النواب الى المجلس النيابي للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية

بدء توافد النواب الى المجلس النيابي للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية

النائب رازي الحاج للـLBCI: أخذنا القرار بترشيح قائد الجيش واذا أراد فريق ما تعطيل التوافق فاليتحمّل مسؤوليته أمام الرأي العام واذا أراد السير به فأهلًا وسهلًا به