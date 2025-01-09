النائب سيمون ابي رميا للـLBCI: "نحن النواب الاربعة" متفاهمون وقرارنا متجانس وقد عبّرت عما افكر به وسأقترع لقائد الجيش

أسعد درغام للـLBCI: أنا أنتمني الى التيار الوطني الحر وبالتالي ألتزم بقراره وسنرى ماذا سنضع إن كان ورقة بيضاء أو "السيادة والدستور"

أسعد درغام للـLBCI: أنا أنتمني الى التيار الوطني الحر وبالتالي ألتزم بقراره وسنرى ماذا سنضع إن كان ورقة بيضاء أو "السيادة والدستور"

النائب سيمون ابي رميا للـLBCI: التوافق حصل بأكثرية لقائد الجيش وعلاقتي معه قديمة العهد ونحن معه والى جانبه على الاكيد ونحترم خيارات النواب ونتمنى من الثنائي أن يكون معنا في هذا التوافق لمصلحة لبنان