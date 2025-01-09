النائب فريد البستاني للـLBCI: "بالصندوق بيبيّن كلّ شي"

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النائب ياسين ياسين للـLBCI: الدستور ليس عائقًا لحياة الناس بل يعمل لتسهيلها وعلى المشرّع القراءة بين السطور والاصوات لقائد الجيش أصبحت فوق الـ75 صوتًا ونستمرّ بدورات متتالية وجوزيف عون في كل دورة