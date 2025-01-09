النائب فيصل كرامي للـLBCI: نتطلّع الى طريقة جديدة في الحكم وبالتطابق مع شركائنا في الوطن في رئيس اصلاحي متعاون مع الحكومة ورئيسها ويرعى حوارًا حقيقيًا مع الجميع وبعد اتفاق الطائف يكون الحاضن والحكم

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النائب جورج عقيص للـLBCI: بعد كل التغييرات والحرب وحاجتنا الى نهوض ما زال هناك نواب يعرقلون وصول رئيس ويرتكبون خطيئة بحق لبنان وشعبه واسم قائد الجيش هو انعكاس للمناخ عام