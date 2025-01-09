فيصل كرامي للـLBCI: حتى هذه اللحظة لم يبدأ البحث بموضوع رئيس الحكومة

جورج عقيص للـLBCI: لا أحد من المجموعات التي أيدت العماد جوزيف عون والقوات منهم لديه ارادة كسر أي فريق لبناني واسم جوزيف عون هو انعكاس لمناخ عام

جورج عقيص للـLBCI: لا أحد من المجموعات التي أيدت العماد جوزيف عون والقوات منهم لديه ارادة كسر أي فريق لبناني واسم جوزيف عون هو انعكاس لمناخ عام

النائب جورج عقيص للـLBCI: بعد كل التغييرات والحرب وحاجتنا الى نهوض ما زال هناك نواب يعرقلون وصول رئيس ويرتكبون خطيئة بحق لبنان وشعبه واسم قائد الجيش هو انعكاس للمناخ عام