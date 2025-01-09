مدير "مركز الاستشراف الإقليمي للمعلومات" عباس ضاهر: المرحلة المقبلة تتطلب بقاء الرئيس ميقاتي

سليم عون للـ LBCI: اليوم لم يتم توافق على أحد بل أتت كلمة السر وعدنا الى عهد القناصل

سليم عون للـ LBCI: اليوم لم يتم توافق على أحد بل أتت كلمة السر وعدنا الى عهد القناصل

جورج عقيص للـLBCI: لا أحد من المجموعات التي أيدت العماد جوزيف عون والقوات منهم لديه ارادة كسر أي فريق لبناني واسم جوزيف عون هو انعكاس لمناخ عام