النائب ملحم رياشي للـLBCI: لدينا تواصل دائم مع قائد الجيش واعتقد أن الثنائي سيصوّت له

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الاسرائيلي نفذ بعد منتصف الليل عمليات نسف كبيرة في بلدة حولا لجهة بلدة ميس الجبل وفي رب ثلاثين

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الاسرائيلي نفذ بعد منتصف الليل عمليات نسف كبيرة في بلدة حولا لجهة بلدة ميس الجبل وفي رب ثلاثين

سليم عون للـ LBCI: اليوم لم يتم توافق على أحد بل أتت كلمة السر وعدنا الى عهد القناصل