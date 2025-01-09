وضاح الصادق: ما نقوم به قد يكون فيه تجاوز للدستور وفي الـ2008 تخطوا الدستور لمنصب وزاري أو "شنطة زيادة" ونحن نتجاوز الدستور كرمال لبنان

نبيل بدر: نحن اليوم بانتظار رأي الثنائي الشيعي أو تكتل لبنان القوي حتى يقول "نعم" للرئيس المقبل والصندوق سيحكم ونتائج الصندوق في نهاية الجلسة الأولى ستكون لديها كلمة الفصل

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