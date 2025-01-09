مارك ضو للـ LBCI: أعتقد بيطلع رئيس اليوم بـ 110 اصوات

النائب نعمة افرام للـLBCI: مع التوافق حول قائد الجيش اما اذا لم ينجح "فلكلّ حادث حديث"

النائب نعمة افرام للـLBCI: مع التوافق حول قائد الجيش اما اذا لم ينجح "فلكلّ حادث حديث"

وضاح الصادق: ما نقوم به قد يكون فيه تجاوز للدستور وفي الـ2008 تخطوا الدستور لمنصب وزاري أو "شنطة زيادة" ونحن نتجاوز الدستور كرمال لبنان