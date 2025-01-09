النائب بولا يعقوبيان للـLBCI: اليوم لدينا فرصة وانا اخرق الدستور وكنت اتمنى الا اخرقه وحتى الان من الممكن الا يحصل قائد الجيش على 86 صوتا من الدورة الاولى لذا سأدعمه ووصول شخص من خارج الاحزاب السياسية ضرورة

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النائب ميشال معوض للـLBCI: بحاجة لبناء البلد بانتخاب رئيس واستكمال تكوين السلطة ورئيس الجمهورية يجب أن يكون واضحًا وصارمًا وجامعًا ومدعومًا من المجتمع العربي والدولي وهذه الصفات موجودة لدى قائد الجيش وطرحنا عون كحلّ وفاقي منذ اشهر