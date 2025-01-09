باسيل من داخل المجلس النيابي: مرجع المجلس النيابي لممارسة سيادته هو الشعب اللبناني لا الخارج ومشهد الايام الماضية يدل على عودة لبنان الى عهد القناصل

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النائب ملحم خلف من مجلس النواب: حفاظًا على الجمهورية وتمسكًا بالديمقراطية ادعوكم دعوة صادقة الى عدم خرق الدستور وان نذهب في انطلاقة الى دولة الحق والقانون