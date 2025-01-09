باسيل: تعليمات اتت من الخارج الى عدد كبير من النواب وهذا يدل اننا امام عملية تعيين يُمارسها المجلس النيابي في انتخابه اليوم

باسيل:السؤال اليوم هل المجلس يرتضي التنازل عن ممارسة السيادة وممارسة وصاية خارجية عليه تبدأ بعملية انتخاب وتستكمل بمجموعة من التعليمات الاخرى لاحقا؟

باسيل:السؤال اليوم هل المجلس يرتضي التنازل عن ممارسة السيادة وممارسة وصاية خارجية عليه تبدأ بعملية انتخاب وتستكمل بمجموعة من التعليمات الاخرى لاحقا؟

النائب ملحم خلف من مجلس النواب: حفاظًا على الجمهورية وتمسكًا بالديمقراطية ادعوكم دعوة صادقة الى عدم خرق الدستور وان نذهب في انطلاقة الى دولة الحق والقانون