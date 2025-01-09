جميل السيد من داخل مجلس النواب: لم اتعرض لأي ضغط من اي دولة لالزامي بتسمية اي مرشح للرئاسة واوفق ملحم خلف على كلامه

التالي

بلال عبدالله: يبدو للبعض اننا في اوضاع طبيعية ولم ينتبه الجميع أننا في وضع استثنائي بل اقول الدستور هو ليس الغاية بل الوسيلة واذا خُيرت بين الحفاظ على الدستور او الحفاط على الدولة فإنني بلا شك أغض النظر عن الدستور وبصورة استثنائية للحفاظ على الدولة