أسامة سعد: ندرك أن أي سلطة تنحر الدستور تفقد شرعيتها الدستورية وتفقد شرعيتها الشعبية وتسقط الدولة وتدفع بالبلاد الى الفوضى

اسامة سعد: لا اجادل اليوم في مناقبية الرجل فهو محط احترام وتقدير لكن اي سلطة تنحر الدستور تفقد شرعيتها الدستورية والشعبية وتسقط الدولة وتدفع البلاد الى الفوضى

اسامة سعد: لا اجادل اليوم في مناقبية الرجل فهو محط احترام وتقدير لكن اي سلطة تنحر الدستور تفقد شرعيتها الدستورية والشعبية وتسقط الدولة وتدفع البلاد الى الفوضى

بلال عبدالله: يبدو للبعض اننا في اوضاع طبيعية ولم ينتبه الجميع أننا في وضع استثنائي بل اقول الدستور هو ليس الغاية بل الوسيلة واذا خُيرت بين الحفاظ على الدستور او الحفاط على الدولة فإنني بلا شك أغض النظر عن الدستور وبصورة استثنائية للحفاظ على الدولة