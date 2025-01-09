اسامة سعد: ها هم السفراء يراقبون ويستمعون واسأل: "هل يجرؤ احد من دولة بدولهم ان ينتهك الدستور؟ لماذا نحن؟ أهو كرمى لاميركا وسلاحها؟ ارجو ايقاف هذه المذبحة الدستورية يكفي بلدنا اجرام اسرائيلي وخداع اميركي"

النائب فراس حمدان: كيف أصدق التباكي على الدستور وسط كل التجاوزات التي تطاله؟

النائب فراس حمدان: كيف أصدق التباكي على الدستور وسط كل التجاوزات التي تطاله؟

اسامة سعد: لا اجادل اليوم في مناقبية الرجل فهو محط احترام وتقدير لكن اي سلطة تنحر الدستور تفقد شرعيتها الدستورية والشعبية وتسقط الدولة وتدفع البلاد الى الفوضى