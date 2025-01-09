ياسين ياسين: الدستور ليس عائقا أمام راحة الناس وضمان مصالحهم وهناك مفهوم حالة الضرورة التي تبرّر القرارات الاستثنائية التي قد لا تتماشى مع النصوص القانونية ويجب أن نقرأ روح النص لا فقط النص والبحث عن حلول خلاقة والتركيبة السياسية أثببت عقمها وأصبحت ع

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