النائب اديب عبد المسيح: الدستور على الراس ولكن لبنان في القلب فلنتفق اليوم من اجل التوافق

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وضاح الصادق: لا شك أننا في مجلس النواب أمام قرار صعب جدا والوضع أسوأ بعشرات المرات من العام 2008 عندما اتخذ مجلس النواب قرارا بتجاوز الدستور وانتخاب ميشال سليمان