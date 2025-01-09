النائب سامي الجميّل: الإستنسابية في مخالفة الدستور هي أسوأ من تخطيه

سامي الجميل: الأسوأ من مخالفة الدستور هو الاستنسابية في مخالفة الدستور

سامي الجميل: الأسوأ من مخالفة الدستور هو الاستنسابية في مخالفة الدستور

النائب سامي الجميّل: في العام 2008 تم تكريس سابقة دستورية أسفرت عن انتخاب سليمان رئيساً آنذاك واعترضنا عليها آنذاك وإثر ذلك ذهبنا إلى المجلس الدستوري ورفضنا أي مخالفة للدستور