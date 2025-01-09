النائب الياس جرادي: خطاب النائب سامي الجميّل هو خطاب قسم للرئيس المقبل وطريقة لكيف نتعامل مع بعضنا البعض

النائب الياس بوصعب: اتمنى الا نخرج من القاعة قبل انتخاب رئيس للجمهورية وهذه مسؤولية عى النواب وعلى رئيس المجلس واتمنى ان نجد حلا

النائب الياس بوصعب: اتمنى الا نخرج من القاعة قبل انتخاب رئيس للجمهورية وهذه مسؤولية عى النواب وعلى رئيس المجلس واتمنى ان نجد حلا

سامي الجميل: لن نقبل بأن يعيش أي لبناني ما عشناه نحن من اضطهاد وتخوين وقتل على يد لبناني آخر