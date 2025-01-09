حليمة قعقور: لا يمكن ابدا تبرير انتهاك الدستور الان وكلا لم يحصل أي اجتهاد ولا عرف "بكفي بهدلة للدستور" ولا يجب ان يملينا اي وصاية لا سورية ولا ايرانية ولا اميركية وكل الاحترام للسفراء ونحن مع التعاون الدولي ومصالحهم ولكن لا احد يتدخل بشؤوننا

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك