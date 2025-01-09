النائب الياس بوصعب: اتمنى الا نخرج من القاعة قبل انتخاب رئيس للجمهورية وهذه مسؤولية عى النواب وعلى رئيس المجلس واتمنى ان نجد حلا

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بو صعب: نحن أمام فرصة حقيقية لإنهاء الشغور وأتمنى ألا نخرج من هذه القاعة قبل ايجاد حل وانتخاب رئيس وهذه الفرصة لن تتكرر اذا فشلنا