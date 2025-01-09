بدء عملية الاقتراع في الدورة الاولى لانتخاب رئيس جديد

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد رأس بعلبك وحقل اليابسة - راشيا ما بين الساعة 12.00 والساعة 17.00

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد رأس بعلبك وحقل اليابسة - راشيا ما بين الساعة 12.00 والساعة 17.00

بو صعب: نحن أمام فرصة حقيقية لإنهاء الشغور وأتمنى ألا نخرج من هذه القاعة قبل ايجاد حل وانتخاب رئيس وهذه الفرصة لن تتكرر اذا فشلنا