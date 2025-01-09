محمد سليمان : هناك ثقة دولية بقائد الجيش والاهم انتخاب رئيس ونحن سنستمر بالسير به

محمد سليمان: لا أحد أكبر من بلده ويجب انتخاب رئيس ونحن من الأساس أيّدنا جوزيف عون ونحن نسير بهذا الخيار

محمد سليمان: لا أحد أكبر من بلده ويجب انتخاب رئيس ونحن من الأساس أيّدنا جوزيف عون ونحن نسير بهذا الخيار

ابي رميا للـLBCI: قائد الجيش خارج الطبقة السياسية واتمنى ان نصل الى انتخاب رئيس في الدورة الثانية وكلام سامي الجميّل كان مهمّا جدًا