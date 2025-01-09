ميشال معوض للـLBCI: هناك إلتفاف واسع حول اسم العماد جوزيف عون ويجب وقف المكابرة والذهاب الى خيار الدولة والشراكة والانفتاح ونريد رئيسا لا يكون رماديا ولا ضعيفا

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كميل شمعون للـLBCI: هناك التفاف أكثر وأكثر صوب العماد جوزيف عون والدورة الثانية يجب أن تسفر عن رئيس ونحن بحاجة الى رئيس مجرّد من أي تطلع سياسي