كميل شمعون للـLBCI: هناك التفاف أكثر وأكثر صوب العماد جوزيف عون والدورة الثانية يجب أن تسفر عن رئيس ونحن بحاجة الى رئيس مجرّد من أي تطلع سياسي

ميشال معوض للـLBCI: هناك إلتفاف واسع حول اسم العماد جوزيف عون ويجب وقف المكابرة والذهاب الى خيار الدولة والشراكة والانفتاح ونريد رئيسا لا يكون رماديا ولا ضعيفا

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