يعقوبيان للـLBCI: لم يقفل المحضر ومن يأخذ 65 صوتًا يصبح رئيسًا من الدورة الثانية وهناك فرصة عبر جوزيف عون لكي يدخل نهج جديد على البلد

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منيمنة للـLBCI: انتخاب عون ترجمة لخطة اصلاحية تأتي مع انتخابه ومصلحتنا ان نصوّت له والتذرّع بتفصيل من هنا وهناك بعد ان انتهاك الدستور على مدى سنوات امر غير صحيح