منيمنة للـLBCI: انتخاب عون ترجمة لخطة اصلاحية تأتي مع انتخابه ومصلحتنا ان نصوّت له والتذرّع بتفصيل من هنا وهناك بعد ان انتهاك الدستور على مدى سنوات امر غير صحيح

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ابراهيم منيمنة للـLBCI: المطلوب عدم الخروج من الجلسة الا بانتخاب رئيس للجمهورية والواضح أن هناك تلاق كبير حول العماد جوزيف عون ويجب عدم تفويت هذه الفرصة