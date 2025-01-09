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بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
19
o
متن
19
o
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مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة O+ لإجراء عملية جراحية وهو بحالة حرجة... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70673506
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2025-01-09 | 06:10
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مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة O+ لإجراء عملية جراحية وهو بحالة حرجة... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70673506
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