عدوان: يبدو ان لدى الثنائي الشيعي بعض التحفظات ولا اعلم ان تحذقوا بين بعضهم ووصلوا الى أمر جديد

بلال عبد الله للـLBCI: نحن نتعاطى مع الملف الرئاسي بالمصلحة الوطنية وليس لدينا حسابات صغيرة ونتمنى من الجميع ألا تكون لديهم حسابات صغيرة وتعوّدنا في لبنان أن يستعملوا الدستور "غب الطلب"

بلال عبد الله للـLBCI: نحن نتعاطى مع الملف الرئاسي بالمصلحة الوطنية وليس لدينا حسابات صغيرة ونتمنى من الجميع ألا تكون لديهم حسابات صغيرة وتعوّدنا في لبنان أن يستعملوا الدستور "غب الطلب"

بلال عبدالله للـLBCI: هذا الموضوع اكبر من الدستور لسنا مع اي "package" من اجل انتخاب اي رئيس