بلال عبد الله للـLBCI: نحن نتعاطى مع الملف الرئاسي بالمصلحة الوطنية وليس لدينا حسابات صغيرة ونتمنى من الجميع ألا تكون لديهم حسابات صغيرة وتعوّدنا في لبنان أن يستعملوا الدستور "غب الطلب"

مصدر من الثنائي الشيعي للـ LBCI: اللقاء المواكب لجلسة الانتخاب مع قائد الجيش كان ممتازا وتم التفاهم على كل النقاط وهي شكل وتوازنات الحكومة وحقيبة وزارة المالية وملف الجنوب وهوية قائد الجيش

مصدر من الثنائي الشيعي للـ LBCI: اللقاء المواكب لجلسة الانتخاب مع قائد الجيش كان ممتازا وتم التفاهم على كل النقاط وهي شكل وتوازنات الحكومة وحقيبة وزارة المالية وملف الجنوب وهوية قائد الجيش

عدوان: يبدو ان لدى الثنائي الشيعي بعض التحفظات ولا اعلم ان تحذقوا بين بعضهم ووصلوا الى أمر جديد