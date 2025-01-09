جوزيف عون: عهدي الا اتهاون في حماية اموال المودعين

التالي

النائب ملحم خلف للـLBCI: مع تقديري لشخص قائد الجيش يجب أن نذهب الى انطلاقة دستورية حقوقية شرعية للبلد وهذا الانتخاب غير دستوري واكرر ان لا امكانية لانتخاب موظف من الفئة الاولى وهو لا يزال في وظيفته