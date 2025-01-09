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رئيس الجمهورية الجديد جوزيف عون يغادر المجلس النيابي متوجهاً الى القصر الجمهوري في بعبدا

آخر الأخبار
2025-01-09 | 08:51
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رئيس الجمهورية الجديد جوزيف عون يغادر المجلس النيابي متوجهاً الى القصر الجمهوري في بعبدا
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رئيس الجمهورية الجديد جوزيف عون يغادر المجلس النيابي متوجهاً الى القصر الجمهوري في بعبدا

 
 
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