الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في النقب الغربي بعد رصد تسلل مسيرة

النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: هناك اجماع على مستوى المجلس النيابي لانتخاب قائد الجيش وسندعم هذا الاتجاه لأنه يخرجنا من الشغور الرئاسي ويعيد علاقة لبنان مع الخارج

النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: هناك اجماع على مستوى المجلس النيابي لانتخاب قائد الجيش وسندعم هذا الاتجاه لأنه يخرجنا من الشغور الرئاسي ويعيد علاقة لبنان مع الخارج

علامة للـLBCI: يُهمّنا أن نرى سلطة اجرائية جديدة عبر تطبيق اتفاق وقف نار وتثبيت نقاط الحدود وموضوع التنقيب عن الغاز الذي توقّف من قبل نتيجة الضغوطات وقد وصلتنا ضمانات لدى زيارة هوكستين ان اسرائيل ستلتزم بالاتفاق وسننتظر هذا الالتزام