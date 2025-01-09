ادغار طرابلسي للـLBCI: لا اسم لدينا اليوم الا اذا تم التوافق على اسم وكل الاحترام لقائد الجيش ولكننا نرى ان هناك عملية دستورية يجب الحفاظ عليها

ادغار طرابلسي للـLBCI: لا اسم لدينا اليوم الا اذا تم التوافق على اسم وكل الاحترام لقائد الجيش ولكننا نرى ان هناك عملية دستورية يجب الحفاظ عليها

النائب رازي الحاج للـLBCI: بعد 730 يوم من التعطيل هناك فريق لا يزال حتى الساعة لم يُلاقِ التوافق ولم يحسم أمره لأنه يريد ان يُعيد عقارب الساعة الى الوراء