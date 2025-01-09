بدء توافد النواب الى المجلس النيابي للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية

بدء توافد النواب الى المجلس النيابي للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية

النائب سيزار ابي خليل للـLBCI: موقفنا ضد خرق الدستور واللبنانييون سيرون اليوم من هم السياديون الحقيقيون ومن ينصاع