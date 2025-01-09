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o
البقاع
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o
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o
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o
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o
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15
o
متن
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باسيل لـ"جدل": الايّام المقبلة ستكشف عن هدف الدول من فرض التعيين
آخر الأخبار
2025-01-09 | 13:58
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باسيل لـ"جدل": الايّام المقبلة ستكشف عن هدف الدول من فرض التعيين
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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