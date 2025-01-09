باسيل لـ"جدل": أزعور كان اسمًا من الأسماء التي رشّحناها ولكن لم يكن الاسم الوحيد في محاولة منّا أن نوصل اسمًا يحمل التوافق الداخليّ والقبول الخارجيّ

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