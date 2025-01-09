النائب سيمون ابي رميا للـLBCI: التوافق حصل بأكثرية لقائد الجيش وعلاقتي معه قديمة العهد ونحن معه والى جانبه على الاكيد ونحترم خيارات النواب ونتمنى من الثنائي أن يكون معنا في هذا التوافق لمصلحة لبنان

النائب سيمون ابي رميا للـLBCI: التوافق حصل بأكثرية لقائد الجيش وعلاقتي معه قديمة العهد ونحن معه والى جانبه على الاكيد ونحترم خيارات النواب ونتمنى من الثنائي أن يكون معنا في هذا التوافق لمصلحة لبنان

النائب ابراهيم منيمنة للـLBCI: تم التوافق على اسم قائد الجيش ويجب ان نكون يدًا واحدة ونعتقد أن كل القوى السياسية تعي خطورة المرحلة وخطورة تجاوز هذا اليوم بلا رئيس ونحن بغنى عن محاولات استقواء على اي جهة داخلية