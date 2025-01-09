النائب سيمون ابي رميا للـLBCI: التوافق حصل بأكثرية لقائد الجيش وعلاقتي معه قديمة العهد ونحن معه والى جانبه على الاكيد ونحترم خيارات النواب ونتمنى من الثنائي أن يكون معنا في هذا التوافق لمصلحة لبنان

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