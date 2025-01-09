الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي ينسف منازل في عيتا الشعب

النائب ملحم رياشي للـLBCI: لدينا تواصل دائم مع قائد الجيش واعتقد أن الثنائي سيصوّت له

النائب ملحم رياشي للـLBCI: لدينا تواصل دائم مع قائد الجيش واعتقد أن الثنائي سيصوّت له

سليم عون للـ LBCI: اليوم لم يتم توافق على أحد بل أتت كلمة السر وعدنا الى عهد القناصل