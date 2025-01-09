افرام لـجدل : عون هو الشخص المناسب في المكان المناسب

سليم عون للـ LBCI: "اليوم في شي صار أفظع من خرق الدستور هو فقدان السيادة" (فيديو)

سليم عون للـ LBCI: "اليوم في شي صار أفظع من خرق الدستور هو فقدان السيادة" (فيديو)

المجلس الوزاري الأمني المصغر في حكومة نتنياهو: "لن يكون الحفاظ على اتفاق وقف النار مع لبنان باي ثمن" ويضع المجلس تفسيراته الخاصة لبعض بنود الاتفاق ولا عودة لاصحاب بيوت الجنوب التي استخدمت لمحاربة إسرائيل ولا عودة لعناصر حزب الله الى الجنوب