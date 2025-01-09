افرام لـجدل : عمليًا استطيع أن أخدم في الحكومة المقبلة في المجال الكهربائيّ وجورج افرام "تاركلي ملف مش خالص"

النائب ميشال دويهي للـLBCI: فرصة وطنية لالتقاط النفس ودعوة للتلاقي حول هذا الترشيح بين الارادة والوطنية والخارجية ويجب الا يشعر أي أحد انه مستهدف

النائب ميشال دويهي للـLBCI: فرصة وطنية لالتقاط النفس ودعوة للتلاقي حول هذا الترشيح بين الارادة والوطنية والخارجية ويجب الا يشعر أي أحد انه مستهدف

محمد يحيى للـ LBCI: ان لم يكن من انتخاب لرئيس في الدورة الاولى لن يكون هناك من رئيس بالدورات المتتالية