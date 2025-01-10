عقيص للـ LBCI: جوزيف عون كان خياراً جدياً ولم نسقط ترشيحه من حسابنا رغم ان دستورياً له مسار خاص ونحن قدمنا عدة اسماء وعندما اقفلت الابواب على اي اتفاق داخلي مع الآخر عُدنا الى خيار قائد الجيش خصوصاً وأن هذا الاسم مرحّب به دولياً

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