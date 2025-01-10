ميقاتي بعد لقائه جوزاف عون بالقصر الجمهوري: انا سعيد بزيارتي القصر الجمهوري وتمنيت ان يكون عهده عهد خير وبحبوحة وتناقشنا بالقضايا التي قامت بها حكومة تصريف الاعمال خلال كل هذه الفترة

ميقاتي بعد لقائه جوزاف عون بالقصر الجمهوري: تحدثنا عن التحديات الموجودة وخطاب القسم لوضع كل النقاط موضع التنفيذ اضافة الى الوضع في الجنوب وضرورة الانسحاب الكامل لاسرائيل ووقف كل الخروقات وطلب متابعتنا لتصريف الاعمال الى حين تاليف حكومة

ميقاتي بعد لقائه جوزاف عون بالقصر الجمهوري: تحدثنا عن التحديات الموجودة وخطاب القسم لوضع كل النقاط موضع التنفيذ اضافة الى الوضع في الجنوب وضرورة الانسحاب الكامل لاسرائيل ووقف كل الخروقات وطلب متابعتنا لتصريف الاعمال الى حين تاليف حكومة

عقيص للـ LBCI: جوزيف عون كان خياراً جدياً ولم نسقط ترشيحه من حسابنا رغم ان دستورياً له مسار خاص ونحن قدمنا عدة اسماء وعندما اقفلت الابواب على اي اتفاق داخلي مع الآخر عُدنا الى خيار قائد الجيش خصوصاً وأن هذا الاسم مرحّب به دولياً